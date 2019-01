Jak je to mezi nimi po rozchodu? Bývalá partnerka Felixe Slováčka se rozpovídala o jejich vztahu

Michaela Zemánková s Felixem prý vychází. Super.cz

Míša totiž po narození jejich syna Rafaela (2) opět pracuje a nyní začala v Divadle Broadway zkoušet nový muzikál Kvítek mandragory. „My s Felixem jsme teď od sebe, ale má to výhodu, že si malého střídáme, Felix opravdu v tomhle funguje, takže když jsem v divadle, tak je u tatínka nebo u mojí maminky. To je taková nejlepší hlídačka, kterou jsem si mohla představit, Rafael je tam rád, je tam jako doma a oni mi takhle hodně pomáhají,“ prozradila zpěvačka, která bude nyní trávit na jevišti spoustu času.

„Ta moje rolička ještě není úplně jasná, pan režisér s panem producentem se o tom ještě dohadují, takže já to zatím nemohu říct, ale pro mě je novinka, že budu v muzikálu dělat asistentku režie, což už jsem kdysi dělávala, ale je to zase nové po dlouhé době a moc se na to těším,“ prozradila Zemánková s tím, že vnuka Patrasové a Slováčka ještě do divadla na žádné představení nevzala.

„Ještě v divadle nebyl, snažím se ho držet od divadla dál, ale asi se mi to nepovede, protože čím dál tím víc má ty komediantské vlohy, takže ještě tu nebyl, ale dřív nebo později to přijde,“ dodala zpěvačka. ■