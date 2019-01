Lucie Bílá své jméno vytetované na bicepsu přítele schválila: Takhle romantické gesto odměnila

Lucie Bílá byla z Radkova tetování nadšená. Herminapress

„Jenom malé upřesnění. Nosím její jméno vytetované na jedné ruce. Mám ho tam někdy od loňského roku a teď nedávno jsem dolaďoval i nové tetování. Samozřejmě Lucka byla mým prvním kritikem, ale nebrblala, a naopak mi ho schválila,“ svěřil se Radek.

Zlatá slavice byla z takového milostného vyznání samozřejmě nadšená a svého milého za jeho čin pak na akci odměnila něžným polibkem.

A naměkko byla i z toho, že se stala kmotrou nové knihy. „Víte, mám ráda věci, které mají smysl a jsou užitečné. A tenhle projekt, který je určen dříve narozeným a opuštěným lidem v domovech důchodců, užitečný rozhodně je a přinesl splnění vánočních přání tisícům seniorů. Já jsem přispěla svou trochou do mlýna tím, že vyrábím z korálků růžence a andělíčky a prodávám je mimo jiné na svých koncertech. To, co vydělám, jde beze zbytku na charitu a konkrétně na nákup invalidních vozíků, kterých jsem už koupila sedmnáct,“ radovala se zpěvačka. ■