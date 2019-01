Ve své budoucí kariéře začínají mít jasno: Neuhádnete, čemu se dcery Sabiny Laurinové chtějí věnovat

Sabina Laurinová s dcerami Valentýnou a Májou Herminapress

„Obě holky, tak jak se jako malé styděly, tak je to herecké prostředí začíná hodně přitahovat. Valentýna studuje konzervatoř, takže ta bude získávat první zkušenosti, a Mája ta by chtěla všechno hned. Hned natočit písničku a klip, protože moc hezky zpívá a chtěla by hned někde hrát,“ prozradila herečka, která já aktuálně nejvíce k vidění v seriálu Modrý kód.

„Tím, že tu práci znám a vím, jak je obtížná, tak jsem se snažila ty holky od toho co nejdéle uchránit, ale v mém případě se to tehdy rodičům nepovedlo, takže člověk jim nemůže bránit jít vlastní cestou,“ svěřila Sabina na křtu knížky k primáckému seriálu, ve kterém se také objevila jedna z jejích dcer.

„Obě holky samozřejmě zajímalo, jak to tady funguje, takže se byly podívat na natáčení. Valentýnka tedy neměla odvahu, aby si stoupla před kameru, pro ni je teď nejlepší nespojovat se s maminkou, protože si chce jít svou vlastní cestou, což naprosto chápu. Ale mladší Mája tady byla a seděla v bufetu jako komparz a byla se mnou v záběru, takže máme takovou vzpomínku,“ prozradila herečka, která se v seriálu objevuje již dva a půl roku a stále ji to velmi baví. ■