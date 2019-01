Oblíbená modelka nenechala žádný prostor pro představivost. Na Instagramu se objevila úplně nahá

Elsa Hosk Profimedia.cz

Pózování jí jde, jen co je pravda, věnuje se mu totiž už od svých 14 let, kdy její otec odeslal fotky do modelingových agentur. Po střední škole se sice chtěla profesionálně věnovat basketbalu, modeling však nakonec nad sportem zvítězil. Andělská křídla si vysloužila v roce 2015 po čtyřech letech spolupráce s Victoria´s Secret.

V loňském roce byla vybrána, aby předváděla legendární podprsenku Fantasy Bra. Oblékla model z dílny Swarovski, který byl zhotoven z více než 2000 krystalů a měl hodnotu milión dolarů. ■