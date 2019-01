Sedmdesátka za dveřmi, ale ta figura! Doktorka Quinnová ohromila fanoušky v plavkách

Jane Seymour Profimedia.cz

Seymour na ní pózuje v jednodílných modrých plavkách na lodi a vypadá na hony daleko tomu, aby jí někdo hádal i šedesát, natož osmašedesát let, které za měsíc oslaví. Dovolená na Havaji jí prostě sluší. Mladistvě přitom nepůsobí jen hereččina figura, ale také její tvář, přestože nezatížená plastikami. „Potřebuji s obličejem hýbat. Kdyby se nehnul, nemůžu hrát,“ říká na to konto.

Při příležitosti loňského focení pak mimo jiné uvedla, že cítí, že herečky ve věku padesát let a víc jsou podle mnohých odepsané, ale že ona to nehodlá akceptovat: „Je mi 67 let a nevzdávám to,“ vzkázala tehdy. S arzenálem, kterým ji příroda vybavila, se, tipujeme, nebojuje špatně...

Jane Seymour zdraví z Havaje

Loni, ve svých 67 letech, kývla na nabídku focení pro Playboy. Dopadlo to na jedničku