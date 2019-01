Zpěvák, který byl stíhán kvůli dětské pornografii, čelí v novém dokumentu dalším nařčením

R. Kelly Profimedia.cz

Jednou z hovořících je i Lisa Van Allen, žena, která v roce 2002 zveřejnila videozáznam, na kterém R. Kelly údajně znásilňuje 14letou dívku. Tento záznam vedl k jeho zatčení a obvinění z dětské pornografie. Soud jej tehdy shledal nevinným. Allen, které v té době bylo 17 a měla s Kellym poměr, tvrdí, že ji opakovaně přesvědčoval do společného sexu s ještě mladšími dívkami, než byla sama, aniž by jí přiznal, jak jsou staré.

V dokumentu se objevilo i několik celebrit včetně zpěváka Johna Legenda.

„Pro všechny, kdo mi říkají, že jsem statečný, nepovažoval jsem to ani trochu za riskantní,“ promluvil o svému podílu na dokumentu Legend. „Věřím těm ženám a nebudu chránit sériového násilníka malých holčiček,“ napsal na svém Twitteru.

K Legendovi se přidali i další a na svých sociálních sítích promluvily proti Kellymu například manželka Willa Smitha Jada Pinkett Smith, modelka Cara Delevingne nebo zpěvačka Lady Gaga, která zalitovala spolupráce s R. Kellym na písni Do What You Want a přislíbila, že singl z roku 2013 bude stažen.

R. Kelly všechna obvinění popírá. ■