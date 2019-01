Tamara Klusová píchla do vosího hnízda: Spor s fanoušky kvůli výchově dětí

Manželé Klusovi na své děti fyzické tresty neuplatňují. Herminapress

„Bylo mi z něj moc úzko. Byla tam scéna, kdy chtěl tatínek nařezat svému synovi vařečkou. Naštěstí ho vyměněná maminka (mimochodem úžasná paní) zastavila a dala mu zpětnou vazbu,“ začala svou úvahu.

„Často se mě ptáte na to, zda jsme někdy uhodili naše děti. Nikdy. A troufám si tvrdit, že je nikdy ani neuhodíme. Často slyším větu: No jo, Tamaro, jenže vy s Tomášem máte hodný děti... Nevěřím na hodné a zlobivé děti. Věřím na spokojené a nespokojené. A když jsou nespokojené, radši než fackama se zabýváme tím, co je té nespokojenosti spouštěčem. Samozřejmě, že je absolutně v pořádku dávat dětem jasné hranice a důsledné zpětné vazby. Ale fyzickými tresty tu nespokojenost jen prohloubíme a dítě se nám vzdálí ještě víc,“ zamyslela se Tamara na Instagramu.

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Spousta žen s Tamarou souhlasila, ale našly se i oponentky. „Ono je taky násilí a násilí. Dcerka dostala přes zadek za čtyři roky tolikrát, že bych do pěti napočítala, a moc dobře ví, proč a za co. Dneska už si to nedovolí. Já nechci nikoho urazit, ale dítě je dítě, a ne dospělý a všechno se mu vysvětlit prostě nedá a nemůže být vždycky po jeho,“ ozvala se jedna z maminek.

Další Tamařina fanynka pak uvedla, že jako malá na zadek dostávala, i vařečkou, a nijak negativně ji to nepoznamenalo, naopak. „Nikdy mě to nenutilo bít jiné děti. Vždycky jsem věděla, že to bylo za něco, co jsem dělat opravdu neměla a patřilo to jen mně. Svůj účel to splnilo.“ ■