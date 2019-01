Fešný doktor z Modrého kódu Ondřej Rychlý prozradil, jak si užívá svého prvorozeného měsíčního syna

Ondra promluvil o svém synovi. Michaela Feuereislová

„Byl jsem u porodu a krásně to vyšlo, že jsem mu do břicha četl termíny a on si vybral jediný den, kdy mám volno, takže jsem tam byl celou dobu a byl to neuvěřitelný zážitek a do teď to zpracovávám,“ prozradil Ondřej na křtu knihy ke zmíněnému seriálu.

Na obrazovce Ondřej pravidelně zachraňuje pacienty, takže jsme se ho zeptali, zda musel i v reálném životě někdy zasáhnout.

„Když jsem měl první rande se svojí přítelkyní, vedle zkolaboval člověk a já jsem okamžitě volal záchranku a dělal jsem první pomoc přes telefon, takže s tím mám ve svém vlastním životě zkušenost. A hlavně jsem na ni v tu chvíli udělal velký dojem,“ řekl Super.cz Rychlý se smíchem na konto partnerky Terezy.

„Měl jsem nejkrásnější Vánoce, prožívám úplně nový druh lásky, o kterém jsem vůbec nevěděl, že můžu mít, a máme doma takový zamilovaný trojúhelník, který je bezpečný. Jen už měsíc a půl nespím, je to náročné, ale krásné. Je to zvláštní, že musím být tady na Modrém kódu a mezitím se mi stávají důležité věci,“ dodal na závěr Ondřej. ■