Se svým přítelem už se ukázala: Teď se Eva Samková pochlubila ještě svým čtyřnohým miláčkem

Eva a její Nero Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Beru ho všude s sebou, protože on je hrozně hodný pejsek. Je opravdu velmi dobře vycvičený. Zároveň má velmi dobrou a klidnou povahu, tak mám vážně štěstí,” říká olympijská vítězka, která se snaží se svým čtyřnohým kamarádem trávit co nejvíce času. „Je se mnou skoro pořád. Vyráží se mnou na tréninky, vyráží se mnou na projížďky na koni, na běhání do Stromovky, dnes byl se mnou například na fyzioterapii. Jednou se mnou jel dokonce na skialpy a běžel z kopce jako blázen. Dokonce i tady mezi tolika lidmi to taky výborně zvládá,” chválí svého pejska Eva.

Známá snowboardistka se snaží mít svého pejska neustále nablízku také proto, že si ho nikdy nebere na závody a soustředění do zahraničí. „Po závodech ho netahám. Bylo by mi líto, kdyby byl zavřený v hotelu na pokoji,” upřesňuje Samková, která teď bude od svého pejska na čas odloučená, neboť za pár dní odjízdí do amerického Colorada a Utahu. ■