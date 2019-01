Tanec nedopadl, ale na obrazovce příležitost dostal: Vašek Kopta zahajuje svoji vlastní talk show

Václav Kopta bude mít vlastní talk show. Super.cz

"Mohlo by to vypadat, že je tam nějaká návaznost se StarDance, ale plánovali jsme to už přes dva roky. Možná stratégové na České televizi měli naději, že bych se v soutěži nějakou delší dobu udržel, leč příroda tomu nechtěla. Bylo by samozřejmě ideální, kdybych prošel StarDance a pak to takhle hezky navázalo," vysvětloval nám Vašek.

Když jsme spolu mluvili, měl Kopta natočené první dva díly a prozradil nám, že v prvním uvidíme právě některé jeho kolegy z taneční soutěže. "Je to svého druhu modernější talk show, ten princip je pořád podobný. Někdo klade otázky a tři postavy, které sedí naproti mně na sofa, odpovídají. Pokud možno vtipně. Zásadní rozdíl je v tom, že jsou tam všichni tři hosté najednou, baví se přes sebe a je to dynamičtější," upřesnil. ■