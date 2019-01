Ivana Chýlková bude skvělá babička: Její budoucí vnoučata se mají na co těšit

Ivana Chýlková o rodinných vztazích Super.cz

Film je o hodně nestandardních rodinných vztazích, které se podle některých názorů stávají spíše standardem, když model klasické rodiny, kde vychovávají děti celou dobu jejich dětství stále stejní rodiče různého pohlaví pomalu mizí. Ivana ale tento názor nesdílí.

"Nevidím to jednoznačně, nemám na to jednoznačnou odpověď. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Chápu, že si chce někdo splnit mateřský sen, někoho vychovávat, ale nevím, co to do budoucna udělá s tím dítětem," krčila rameny.

Sama v klasickém modelu žije, i když pro jejího partnera je to už druhá rodina a vyvdala tak i dva nyní již dospělé syny Adama a Davida Krausovy. "Už byli velcí, i když jsme náš vztah začínali, ale když jsou nastaveny jisté hodnoty, tak vám to pomáhá se v tom dobře orientovat. A když mají všichni dobrou vůli a mají v sobě vyšší zájem, tak to vždycky jde," domnívá se Chýlková.

Ostatně dospělý je už její vlastní syn Jáchym, tak by se mohla brzy dočkat i role babičky. "A vnuka bych hlavně rozmazlovala, ať si ho k něčemu vedou rodiče, od toho rodiči jsou. Prarodiče jsou od toho, aby dali dítěti nekonečnou bezmeznou lásku, a zatímco svým dětem něco nedovolili, tak vnoučatům dovolí úplně všechno. Takže moje budoucí vnoučata se mají na co těšit," uzavřela. ■