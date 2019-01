Nechal si narůst vousy, aby ho nekamenovali? Jako hladce oholený měl Jaroslav Plesl druhou nejzápornější roli své kariéry

Jaroslav Plesl si nechal narůst vousy. Super.cz

"Ale doufám, že všichni pochopí, že jde jen o roli. Ta postava je opravdu nejzápornější a s režisérkou Olgou Dabrowskou jsme se tím opravdu hodně zabývali. Od natáčení uplynuly dva roky a scházeli jsme se ještě půl roku předtím, a nadchla mě, protože to měla opravdu dokonale nastudované i z vědeckého a lékařského hlediska," vysvětloval a v našem videu se o přípravě na roli dozvíte ještě víc.

O úplně nejzápornější roli v jeho herecké kariéře ale prý nešlo. "Mám stupínek zápornosti hodně vysoko, protože jsem kdysi točil pro německou televizi ZDF roli mladého Adolfa Hitlera. Takže už nemám kam výš jít," smál se.

Plesla bychom mohli podezřívat, že si kvůli tomu, aby ho diváci, kteří ho v kině uvidí, přece jen za roli nekamenovali, nechal narůst vousy, protože ve filmu je hladce oholený. Tak to ale prý není. "To opravdu ne. Je to dočasné, velmi brzy začínám točit seriál pro Českou televizi s Jaroslavem Brabcem a je to dobovka z roku 1921, takže tohle je polotovar, ze kterého mi vyholí vousky, které se budou voskovat ještě nahoru," prozradil. ■