Bývalá soudkyně Barbara ohromila na premiéře obřím dekoltem: Když se v záporné roli viděla na plátně, opila se

"V poslední době tyhle role hraju pořád, přitom jsem strašně hodný člověk. Aspoň na divadle, hraju v Divadle v Celetné, mě to míjí. Nicméně roli soudkyně Jany Arazímové jsem se snažila zahrát tak, aby v ní bylo aspoň něco lidského, protože i ty největší svině jsou z masa a kostí," míní herečka.

"Asi žádný herec se na sebe nemůže moc dívat. A když jsem ten film viděla poprvé, byla to taková šlupka, že jsem se pak musela jít opít. Bála jsem se, že nebudu moct ani vylézt na ulici, protože mě lidi nebudou mít rádi," svěřila na premiéře, kde byla nejvíc sexy oblečenou dámou a její výstřih v rudých šatech poutal oči všech přítomných.

Pokud jde o práva, v nichž se díky svým rolím pohybuje, má je i v rodině. "Můj dědeček, který mě vždy ve všem podporoval, byl výborný právník, tak by z toho měl snad radost. I soudkyni Barbaru jsem dělala ráda, protože už jsem taková, že když něco dělám, tak to dělám pořádně. Tak jsem prostudovala všechno, i co se těch zákonů týče," uzavřela. ■