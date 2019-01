5 slavných žen, kterým letos bude padesát, ale klamou tělem

Věřili byste, že jim letos už bude padesát? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Možná vás to překvapí, ale těmto dámám už letos opravdu padne padesát. Stárnutí prostě nezpomalíte, ale s těmito sexy samicemi jako by se čas zastavil. Jsou ve skvělé formě a padesátku by jim hádal jen málokdo.