Baculatá modelka prozradila tajemství šťastného manželství: Tohle byste měli dělat pořád!

Ashley Graham Profimedia.cz

„Prostě mějte sex. Dělejte ho pořád, i když se na to třeba necítíte. Zjistila jsem, že pokud nemáme sex, jsme trochu odtažití, když ho máme, nemůžeme se jeden druhého nabažit a máme mnohem lepší náladu,“ odhalila v rozhovoru.

Graham nejspíš ví, o čem mluví, za režiséra Justina Ervina je provdaná od roku 2010. Poznali se o rok dříve v kostele. Ashley také svěřila, že se sexem čekali až do svatby. Údajně to upevnilo jejich vztah a stali se z nich díky tomu nejlepší přátelé. Ashley však zdaleka nebyla nevinná, než se provdala. „Spala jsem s polovinou New Yorku,“ přiznala svou divokou minulost. O sexu tedy nejspíš ví opravdu dost. ■