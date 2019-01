Nová holka Belly ze Stmívání není stydlivá: Na fotkách pózuje nahoře bez i úplně nahá

Kristen Stewart (vlevo) a Sara Dinkin Profimedia.cz

V referencích zatím Bellu ze Stmívání uvedenou nemá, zato v seznamu slavných, s nimiž spolupracovala, můžeme najít herečky Chloe Bennet, Jessicu Szohr nebo Sarah Rafferty či herce Nica Tortorellu. Na svých webovkách se Sara sebevědomě označuje za vizionářku stylu a uměleckou influencerku.

Píše blog s názvem Fancy Hipster, její ambice ale přesahují psanou formu. Pro svůj web natočila stejnojmennou sérii videí a v roce 2015 na hudebním a filmovém festivalu South by Southwest uvedla svůj krátký film Love Has No Age. Dinkin je také zapálenou pejskařkou, se Stewart je teď nejčastěji vidět v kopcích kolem Los Angeles, kde obě žijí, s chlupáči na vodítku.

Sara Dinkin sebejistě pózuje oblečená, v bikinách, nahoře bez i nahá