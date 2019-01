Tady to prý začalo: Zpěvák populární kapely natočil klip v místě, kde jej rodiče zplodili

Mirai představuje klip k písni ØTCHI. Video: Universal Music

„Píseň ØTCHI i klip k ní jsou trochu osobní zpovědí. Video naznačuje, že není dobré vstupovat vícekrát do jedné řeky. Člověk to ale přesto dělá, protože racionalita není na denním pořádku, minimálně u nás. Jako hlavní hrdina klipu to na konci pochopím. V reálném světě teprve uvidíme,“ říká Navrátil.

Videoklip se natáčel v Londýně, ke kterému má zpěvák velmi vřelý vztah. „Podle rodičů jsem tam byl dokonce počatý,“ smál se Mirai. „Námět vznikl při telefonním hovoru s Ondrou Brejškou ze skupiny Poetika. Přišel s nápadem životní smyčky, nebo kruhu, ve kterém se motáme,“ přiznal režisér klipu Ondřej Kudyn zásluhy i dalším.

Novou desku kapela podpoří podzimním turné, jež vyvrcholí v pražském Foru Karlín. ■