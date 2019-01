Představitelka Jarušky z Báječných let pod psa se za dvacet let téměř nezměnila. Stále z ní chlapi šílí

Kdo by odolal jejímu oslnivému úsměvu? Michaela Feuereislová

Její sametový hlas známe hlavně z dabingu a reklam. Jitka Ježková se ale uplatňuje také na divadle. Brzy ji například uvidíme v nové inscenaci Výjimečný stav. V komedii o nevěře, která zahraničního reportéra Karla Berana přitáhne z afrického Kamburu zpět do Prahy a vyvolá celou kaskádu nepředvídatelných groteskních zvratů, si herečka zahraje hlavní ženskou postavu Martu.

Ježkovou, kterou si pamatujeme jako Jarušku ve filmu Báječná léta pod psa, práce na divadle těší. „Je to hodně chytré a současně i velice vtipné představení. Když jsem dostala nabídku zahrát si ve Výjimečném stavu a přečetla si scénář, nebylo co řešit. Nejsem váhavý střelec a s chutí jsem řekla ano,” rozpovídala se o své nové roli Jitka.

„Je to tak trošku jiné představení, než jaké jsou diváci zvyklí, což je určitě i jeho další plus. Nebudu moc prozrazovat, jen naznačím, že Výjimečný stav je komedie o žárlivosti, možná nevěře a je plná groteskních zvratů. A dost, přijďte do Divadla Na Fidlovačce a uvidíte,“ uvedla na tiskovce herečka, která tuhle roli bude alternovat kolegyní s Ladou Jelínkovou. ■