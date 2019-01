Olympionička Samková má nové hobby, začala se otužovat. Plavat teď chodí do Vltavy i do Labe

Díky natáčení pořadu se Eva Samková začala otužovat. Foto: Česká televize

„Projekce prvního dílu v kině se lidem docela líbila. Dokonce jsem dostala pozitivní reakce i od své sestry, která je ke mně většinou kritická. Jen syn Tomáše Krause se prý trošku nudil, ale ten má laťku stanovenou jinde,” smála se sympatická sportovkyně.

Samkovou natáčení poměrně ovlivnilo. Její kolega ji přivedl například k otužování, což uvidí i televizní diváci. „Teď chodím plavat v Praze do Vltavy a u nás ve Vrchlabí do Labe. V Alpách jsem otužování okusila poprvé a teď stále lezeme někam do vody a je to skvělý,” pochvaluje si. ■