Snowboardistka Samková promluvila o vztahu se sympatickým hercem. Jak zvládají týdny odloučení?

Když vyšlo najevo, že Eva Samková (25) randí s hercem Markem Adamczykem (30), bylo to pro mnohé překvapením. Herec a snowboardistka se mohou zdát poněkud nesourodou dvojicí. Olympijská vítězka si ale svůj vztah naprosto pochvaluje.

Super.cz se Eva svěřila, jak se s hercem známým ze seriálů Specialisté či Dabing Street, poznala. „Potkali jsme se na koncertě Světlo pro světlušku,” culí se.

Eva a Marek žijí v naprosto rozdílných světech, ale jak se zdá, vzájemně se do nich pouští. „V divadle jsem se na něj byla podívat i Dabing Street jsem viděla,” směje se Samková.

Vzhledem ke svým pracovním povinnostem Marek nemůže Evu doprovázet na jejích závodech ve světě. Za pár dnů například sportovkyně odjede do amerického Colorada, a tak se dva týdny neuvidí. „Když k tomu přistupují dva lidi s rozumem, tak to vždycky jde. Navíc se pak oba na sebe o to víc těší. Je někdy výhodou, že spolu lidi nejsou nonstop,” nechala se slyšet pohodářka Eva Samková. ■