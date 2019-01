5 sexy snímků syna Clinta Eastwooda v plavkách: Tento svalovec pláž snad vůbec neopouští

Scott Eastwood Profimedia.cz

Ať je jaro, nebo zima, Scotta Eastwooda (32) vždy najdete v plavkách na pláži. Občas oblékne neopren a skočí do vln na surf, jindy se věnuje plážovým sportům v obležení krásných dam. Co se týče sex-appealu, jablko v tomto případě opravdu nepadlo daleko od stromu, sexy svalovec totiž jako by svému slavnému otci Clintu Eastwoodovi (88) z oka vypadl. Z jeho osmi dětí se mu rozhodně podobá nejvíce.