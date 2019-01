Trápení Michaely Gemrotové: Zdravotní komplikace v rodině jí znesnadnily konec roku

Michaela Gemrotová Super.cz

Těžké chvíle na konci roku prožívala muzikálová zpěvačka Michaela Gemrotová (33). Její domácí mazlíček, pejsek Bíša, ze dne na den onemocněl a nikdo nevěděl, co s ním vlastně je. „Našemu pejskovi ochrnul jícen, je to vzácná vada,“ svěřila se zpěvačka.

„Konec roku byl v dost velkých nervech. Čekali jsme, jestli se mu ten jícen vrátí do původního stavu, protože se mu z jícnu dostávalo jídlo do plic, hodně se dusil a bylo to hrozně špatné,“ prozradila zpěvačka na zkoušce nového muzikálu Kvítek mandragory.

Míša je ráda, že se nakonec jejich domácímu mazlíčkovi pomohlo a už se mu daří lépe. Aby ho s partnerem zachránili, museli sáhnout do kapsy. „Finančně nás to zatížilo hodně. V tomhle případě to ale nikdo neřeší. Naštěstí na tom nejsme tak, abychom se dostávali do nějaké finanční krize, děkuji tam někam nahoru, ale vůbec si nedovedu představit, že se to stane lidem, kteří nemají peníze, protože to je opravdu spoustu peněz, pro představu jeden průměrný měsíční plat,“ prozradila Míša, která je ráda, že se nyní může soustředit na nový muzikál na prknech Divadla Broadway. ■