Měla by se Lucie Borhyová obávat konkurence? Takhle to ve studiu sekne Patricii Solaříkové

Patricie Solaříková Foto: Instagram P. Solaříkové

V době, kdy měla pár kil navíc, by málokdo věřil tomu, že jednou bude za svůj vzhled sklízet takový obdiv. Patricie Solaříková (30) ukázala ve studiu štíhlou siluetu. Podobnost s Lucií Borhyovou (40) je čistě náhodná.

Oblíbená herečka dostala na Nově po Ulici další pracovní nabídku. Na moderování Televizních novin to ještě nedotáhla, ale s touto myšlenkou si ve studiu přinejmenším pohrávala. „Zpět v pracovním procesu. A ne, nejdu moderovat zprávy za Lucku,“ napsala Patricie k fotce, na níž jí to mimořádně sluší.

Diváci ji ode dneška mohou vidět jako moderátorku online pořadu Jak to vidí MasterChef, který navazuje na kulinářskou show. „Budu zpovídat soutěžící, abyste se o nich dozvěděli víc a zároveň nahlédli do zákulisí MasterChef Česko. Říkám tomu 23 způsobů, jak naučit vařit Patricii Solaříkovou,“ prozradila o nové zkušenosti herečka, která má podle svých slov u plotny ještě co dohánět. ■