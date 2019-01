Zazní na Eurovizi čeština? Pokusí se o to tato sexy zpěvačka, která se v klipu ukázala v podprsence

Hana Barbara - Poslední slova tobě

Mladá zpěvačka má ambice do Eurovize proniknout s češtinou. V minulosti to už zkusila kapela Kabát, jejíž Malá dáma ale v soutěži pohořela. Angličtina ovšem není podmínkou k úspěchu. Předloni například Eurovizi vyhrál Salvador Sobral s písní v portugalštině.

„Moje písnička by v angličtině nevyzněla tak, jak jsem ji zamýšlela. Nemyslím si, že by mě čeština oproti jiným znevýhodnila, chci přece bojovat za Českou republiku,“ řekla Hana Barbara o svém počinu Poslední slova tobě, jehož spoluautorem je partner Martiny Gavriely Marcus Tran (33).

Všech osm finalistů natočilo klip podle stejného zadání. Ten její se ale liší nejen tím, že v něm zazní čeština. Zpěvačka prokázala dost odvahy a ukázala se v něm v podprsence. Vizuálně by diváky Eurovize určitě zaujala, ale jde především o píseň. O tom, kdo bude hájit domácí barvy, rozhodne mezinárodní porota i diváci prostřednictvím mobilní aplikace Eurovision.

„Jsou tady prověření a úžasní interpreti. Hlásily se i známější tváře, a to třeba i poněkolikáté, za což jsme velmi rádi, ale soustředili jsme se na to, aby interpreti byli Češi a aby tam byla pestrost. Snažili jsme se v co nejlepší vůli vybrat ty nejlepší,“ řekl o výběru interpretů kreativní producent z České televize Jan Potměšil.

O postup do Eurovize kromě Hany Barbary usiluje také Andrea Holá, Jakub Ondra, Tomáš Boček, Pam Rabbit, Barbara Mochowa, Jára Vymer a Lake Malawi. ■