Šaty na míru a šperk jako pro císařovnu. Lady Gaga se na Glóbech pyšnila nejdražším náhrdelníkem

Na poslední společenské akci na udílení Zlatých glóbů se zpěvačka a herečka zařadila mezi nejlépe oblečené dámy.

Ateliér Valentino jí vytvořil na míru róbu v oversize pojetí. Monochromatickým modelem v barvě květů chrpy se zpěvačka nominovaná za film Zrodila se hvězda rozhodla vzdát hold Judy Garland, která podobné šaty oblékla ve předešlé verzi filmu z roku 1954.

Model z tuhého taftu vynikal čistotou střihu, a tak si nositelka mohla dovolit výrazné šperky. Ty jí vytvořili speciálně na míru šperkařští mistři Tiffany & Co. Kromě dvanáctikarátových diamantových náušnic s kameny ve tvaru hrušky měla Gaga na sobě náhrdelník Tiffany Aurora tvořený z více než tří set diamantů s centrálním dvacetikarátovým diamantem.

„Jsme nadšeni, že na Golden Globes můžeme ozdobit naši oblíbenou Lady Gaga, slavnou rodačkou z New Yorku. Je to vizionářská umělkyně, která ztělesňuje kreativitu a ikonický styl,” uvedl kreativní ředitel Reed Krakoff.

Lady Gaga paying tribute to Judy Garland from the 1954 version of A Star Is Born on the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/tsMP1fWLdx