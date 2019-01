Bylo to rychlý, hezký a dojemný: Novopečená trojnásobná maminka Maurerová poprvé promluvila o porodu

Michaela Maurerová popsala detaily porodu a promluvila o šestinedělí. Foto: Super.cz/Instagram M. Maurerové

Teprve až teď se ale rozpovídala o porodu. Ten měl kvůli zdravotním komplikacím, jež herečka nechtěla blíže specifikovat, proběhnout císařským řezem. Nakonec se jí však díky profesionální péči lékařů podařilo miminko přivést na svět přirozenou cestou.

„Bylo to rychlý, hezký a dojemný. Jasně, že to bolelo, ale jsou věci, který mě v životě „bolely“ víc a na jejich konci nebylo zdravý, roztomilý miminko,“ začala své vyprávění herečka a pokračovala: „Do nemocnice v Hořovicích jsme dorazili v sobotu 15.12. v 8:20 a v 12:57 byla Emma na světě. Nastávající otec byl samozřejmě nervózní, ale i díky skvělému předporodnímu kurzu přesně věděl, co má v průběhu porodu dělat, i to, že je na posledních 45 min lepší odejít.“

Michaela také přiznala, že si šestinedělí užívá se vším všudy. „Žijeme od kojení ke kojení (kojím prakticky furt) a od prdu k prdu (o těch prdíkách je to teda hodně)... Ale je to skvělá nekonečná party v mléčným baru, který nikdy nezavírá. Dvojčata i můj kluk se o mě skvěle starají,“ řekla novopečená trojnásobná maminka s tím, že se už pomalu věnuje své oblíbené józe, a dokonce si „odskočila“ na natáčení pořadu České televize Tamtam. ■