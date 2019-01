Nezakryla vůbec nic! Slavná modelka se zvěčnila na sociální síť kompletně nahá

Amber Rose Profimedia.cz

Amber, která je zakladatelkou slavné akce SlutWalk, pochodu, který má podpořit ženy v jejich přirozené kráse, je velkou zastánkyní toho, že by se ženy neměly stydět ukazovat své křivky. „Když budu chtít ukázat svůj zadek, tak ho ukážu, protože je to můj zadek a můžu si s ním dělat, co chci,“ svěřila Harper´s Bazaaru v září loňského roku.

S hanlivými komentáři nebo hatery si neláme hlavu. „Když si muž sundá tričko, všichni obdivují jeho svaly, když to udělám já, jsem d*vka,“ upozornila také na dvojí metr, co se svlékání týče. Jako zarytá feministka také tvrdí, že by ženy měly být respektovány, ať na sobě mají cokoliv. „Ať už si obléknu cokoliv, není to omluva pro to, aby se mě někdo nevhodně dotýkal nebo automaticky předpokládal, že mu roztáhnu nohy, protože to určitě neudělám. Každý by si měl hledět svého těla,“ tvrdí Rose. Na to její se ale každopádně dívá opravdu hezky. ■