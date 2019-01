Ve filmu Cena za štěstí svou dceru (15) nejen vedla při milostné scéně: Režisérka ji nechala kouřit 20 cigaret denně

Režisérka Olga Dabrowská obsadila do filmu svoji dceru Olgu Wdowiakovou. Super.cz

"Olinku jsem si vybrala z mnohakolového castingu a předtím jsem ani nečekala, že by to vyšlo. Ale chtěla jsem to zkusit, protože hrála v různých studentských filmech, takže jsem věděla, že před kamerou pracovat umí. Typově se mi na roli Báry, která je částečně dítě, ale jednou nohou už je žena, strašně hodila," vysvětlila Dabrowská svůj výběr.

A jak obě prožívaly onu ožehavou milostnou scénu? "Já si ani zprvu neuvědomila, že tam vůbec je, takže to byla jen kapka v moři toho celého natáčení. Ale s Pepou Trojanem jsme kamarádi, tak to nebylo tak hrozné. Vlastně jsme to brali jako srandu," řekla nám mladší Olga.

"Kdybych v sobě hlouběji zapátrala, tak tam asi nějaký stud byl, ale při natáčení se děje tolik věcí dohromady a je to tak šílená kakofonie, kterou musíte nějak zharmonizovat, že všechny ty emoce, stud i mateřské city musejí ustoupit do pozadí. Zato syn to vůbec nevydržel, a když Olinka hrála milostnou scénu, utekl z placu," doplnila starší Olga. "Styděl se víc než my," přitakala její dcera.

Filmová postava, kterou Bára hrála, také dost kouří. To by asi žádná máma dceři neschvalovala. "Byl tam rozdíl mezi kouřením na kameru, kterého bylo relativně málo, a kouřením mezi záběry, protože i nekouřící herečky na natáčení začínají kouřit, protože je tam napětí a nervozita. Takže tohle tělíčko vykouřilo denně tak dvacet cigaret. Pak toho samozřejmě nechala," tvrdila Dabrowská. "Rozhodně teď nekouřím dvacet cigaret denně, ale kouřím sporadicky, tak nějak večerně," upřesnila její dcera. ■