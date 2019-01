Jsem nevinný! Moderátor Slávek Boura promluvil o obvinění z pašování drog i o podmínce z minulosti

Slávek Boura promluvil o obvinění z pašování drog. Super.cz

"Nevím, jak běží vyšetřování. K obvinění ještě nedošlo, jde jen o návrh na obvinění, ale ještě to nedošlo ke státnímu zástupci. Je to v rámci asi šedesáti lidí, a i kdybych to věděl, tak to nesmím říct, protože je to živý spis. Takhle se to asi říká, že jo. Může to trvat a táhnout se dlouho," krčil rameny Slávek.

Na přímý dotaz, zda drogy pašoval, odpověděl jednoznačně. "Nepašoval," ujistil nás Boura s tím, že nepřipadá v úvahu ani to, že by mu někdo drogy dal třeba do dvojitého dna kufru. "To v žádném případě. Koneckonců to obvinění je nepřímé a nic jsem nepašoval. Jsem nevinný," zopakoval.

Jeden trest, podmínku za vydírání, za sebou už Boura má, a to také připustil. "Ten první případ byla podmínka za to, že jsem požadoval své peníze zpět, s taserem, a tam byl ten problém. Až později jsem se dozvěděl, že taser je zbraň," vysvětloval.

Pokud jde o finanční situaci, která by ho mohla eventuelně donutit k tomu, aby překročil zákon, také podle svých slov potíže nemá. Jeho vysvětlování, jak na tom finančně je, si můžete poslechnout v našem videu. ■