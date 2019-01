Jako by jí z oka vypadl, původně ale vlastnímu synovi ve filmu mámu hrát neměla: Víme, kterou herečku Klára Trojanová nahradila

Klára Trojanová hraje ve filmu Cena za štěstí matku svého skutečného syna. Michaela Feuereislová

"Maminku měla hrát Pepovi původně Klára Issová (39), ale dostala nabídku od zahraniční filmové produkce a natáčení by se dublovala. Když to Pepa vyprávěl doma u večeře, tak Klára z legrace říkala, že by mu mohla hrát mámu rovnou ona. A on to pak taky z legrace zopakoval. Nicméně se to ukázalo jako skvělá volba, na kamerových zkouškách byla úžasná, je nezkažená seriály a výborná herečka. Navíc má i tu mateřskou zkušenost a při natáčení konvenoval i jejich skutečný rodinný vztah," svěřila nám.

"Frantu Trojana jsme oslovili na malou roličku a zkoušeli jsme i švagrovou Kláry Báru Trojanovou, která hraje v divadle Sklep a je skvělá komička. Na vážnou roli, kterou nakonec hraje Vanda Hybnerová, si ale netroufla. Nicméně nás přivedla na Ladislava Trojana, který je ve filmu stejně jako ve skutečnosti Klářiným tchánem. Takže už nám chybí opravdu jen ten Ivan Trojan," dodala Olga. ■