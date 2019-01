Stalo se jí to znovu: Lady Gaga díky vysokému rozparku ukázala víc, než bylo potřeba

Lady Gaga Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lady Gaga (32) prostě miluje rozparky a nezanevře na ně, ani když ji zradí. V New Yorku se to hlavní aktérce filmu Zrodila se hvězda stalo znovu, a to rovnou při předávání cen National Board of Review Awards, kde si přebrala ocenění pro nejlepší herečku za výkon ve zmiňovaném snímku. Gaga vypadala jako hvězda ze starých hollywoodských filmů a nesmírně jí to slušelo. Ovšem díky rozparku v jeden moment ukázala víc, než chtěla.