Představitel strážmistra Topinky z Doktora Martina září štěstím: Pochlubil se krásnou přítelkyní a radostnou novinkou!

Mikluš s přítelkyní na promítání seriálu Strážmistr Topinka Michaela Feuereislová

Svou přítelkyní Veronikou se pochlubil na promítání nového seriálu České televize Strážmistr Topinka, který na obrazovkách startuje v pátek. Nešlo si nevšimnout, že herec po boku své partnerky jen září, Mikluš následně prozradil proč. Už na jaře přivítají na svět svého společného potomka, na kterého se moc těší.

Ale ani jeho seriálová postava, díky které se dostal televizním divákům do povědomí, prý nezůstane na ocet. Zatímco dříve herce na ulici zastavoval jen málokdo, s rolí strážmistra Topinky se to změnilo. „Stává se mi to, ale zase ne tak často, aby mě to obtěžovalo. Většinou se lidé, kteří mě poznají, začnou spontánně smát, což je hezké. To se mi hodně líbí. Pak se zklidní a někdy najdou i odvahu dát se se mnou do řeči,“ svěřil se herec. ■