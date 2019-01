Divočinu si zamilovala: Eliška Bučková plánuje vyrazit opět do Amazonie, neuhádnete s kým!

Eliška Bučková si dobrodružné výlety zamilovala. Super.cz

„Přemýšlela jsem nad tím, protože mi to chybí a do srpna se nyní neurvu na víc jak na tři dny. Určitě s Jakubem plánujeme výpravu na podzim, asi znovu Amazonii, jako to bylo loni v září, a to s celou partou. Na to se moc těším,“ svěřila se Eliška, která naskočila do příprav nového muzikálu Kvítek mandragory.

„Začínají nám zkoušky, které budou na dva a půl měsíce. Nebude to nic jednoduchého, protože moje role bude i taneční a já jsem netančila asi dvanáct let, takže to bude pro mě náročné období, ale těším se na to, protože to bude změna,“ prozradila Bučková v Divadle Broadway, kde nyní bude trávit všechen svůj čas.

„Budu tady mít nejlepší přípravu, jakou mohu dostat, máme tady zkoušky každý den od devíti do šesti, takže si myslím, že to bude stačit,“ řekla Eliška, která vedle toho se svým bývalým přítelem připravuje každoroční tábor. „Neustále připravuji Katlováček, což je rybářský tábor, který děláme s Jakubem, a to je práce na celý rok,“ dodala modelka. ■