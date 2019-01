Krásná a zlá zároveň. V těžkém kostýmu šla sexbomba Mottlová rychle ke dnu

Bára Mottlová zvládla nelehkou disciplínu. Video: Lucie Drlíková

Aktuálně pouští prostřednictvím sociální sítě Instagram Bára Mottlová (32) do éteru fotky, jak dovádí v bazénu na indonéském ostrově Bali. Před odletem do exotiky ale fotila také snímky ve vodě, ale trošku jiného charakteru.

Hvězda seriálu Přijela pouť nafotila fotky s Lucií Drlíkovou do jejího fantasy projektu Once Upon a Dream in Waterland neboli Bylo nebylo ve vodní říši. Herečka měla za úkol zahrát si na zlou královnu z pohádky o Sněhurce. Háček byl v tom, že se fotilo pod vodní hladinou. „Když jsem hledala ženu, která dokáže být krásná a zároveň dračice, tak mě okamžitě napadla Bára, se kterou jsem fotila i jeden charitativní projekt pod vodou. Věděla jsem tedy, že se vody nebojí a zvládne to,” říká fotografka, která vytvořila herečce na míru šaty, líčení, scénu a zvládla i postprodukci. „Bára focení zvládla skvěle, i když na sobě měla asi ten nejtěžší kostým ze všech účastníků projektu a nebylo možné v něm skorou vůbec plavat. Mám ale pro tyto účely asistenty záchranáře, kteří mají za úkol modelku vytáhnout, když se zamotá do šatů. Barunka to zvládla skvěle,” uvedla Drlíková.

„Sice ještě pořád cítím v nose chlór z toho věčného potápění, ale byl to neskutečný zážitek. Lucka je ohromný profík a zároveň pohodář. Bylo to dost náročné focení, ale moc jsme si to všichni užili,” říká s povděkem Bára Mottlová a jedním dechem dodává: „Fotky jsou pro mě velký poklad, pořád se s nimi musím všem chlubit.” ■