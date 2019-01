V seriálu dostala nového syna, ten vlastní se odstěhoval: Péťa Dany Morávkové odjel studovat do Anglie

Dana Morávková a Petr Malásek poslali syna na zkušenou do světa. Foto: archiv D.Morávkové

I když se herečce pochopitelně stýská, ví, jak velkou příležitostí pro mladého člověka studium v zahraničí je, a Petra v jeho rozhodnutí plně podporuje a raduje se s ním. „Péťa se dostal na školu, kterou si vysnil. Je to to největší, co teď zažívám, to je pravda, ale vím, že si plní sen. Studuje v Británii anglickou literaturu a tvůrčí psaní. Jsme denně v kontaktu a já vím, že je šťastný,“ řekla Morávková.

Změna v rodinném uspořádání přitom herečku potkala i v seriálu. V Ordinaci v růžové zahradě přeobsadili představitele syna Zdeny Suché, kterou Morávková hraje, Toníka. Toho od svých čtyř let hrál Lukáš Hrabák, který však teď dal před hereckou kariérou přednost sportovní dráze, vrcholově se věnuje fotbalu. Jeho náhradníkem se stal Tomáš Petrák. ■