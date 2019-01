Nejen pupkáč Pavlásek se svlékal v mrazu: Do plavek šla i jeho sexy přítelkyně

Pavláskova přítelkyně Denisa se ukázala v plavkách. Foto: Super.cz/instagram L. Pavláska

Populární komik Lukáš Pavlásek (40) se nedávno fanouškům pochlubil vtipnou fotkou v plavkách . Kvůli snímku pobíhal svlečený se svou ne zrovna atletickou postavou. Na sociální síti pak zveřejnil mnohem estetičtější fotku. Tentokrát v plavkách vyfotil svou dlouholetou přítelkyni Denisu, které to moc slušelo. K humorné fotce přidal i vtipný komentář.

„Furt jsem nebyl schopen udělat tu sexy zimní fotku co mají influencerky, protože mi byla zima, a protože vypadám jinak než ony, tak jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem tam místo sebe postavil přítelkyni a vyfotil ji. Takhle bych to od teď mohl dělat vždycky, vyfotím místo sebe někoho hezčího a budu hned jako Kardashianka. Prostě na tyhle scény budu používat sexy dublérku,“ smál se Pavlásek, který se následně nechal zvěčnit ve vířivce také s kamarády Marií Doležalovou a Ivou Pazderkovou.

„Zlatá stářež se sešla ve vířivce a baví se z posledních sil. Na fotce chybí jen Marek alias pán miminem, který právě hlídá mimino,“ dodal Pavlásek, který měl na mysli partnera Marie Doležalové Marka Zelinku. ■