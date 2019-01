Morbidně obézní Australanka zhubla kvůli trapné situaci 62 kilo. Sledujte ten rozdíl

Zoe Batchelor a její proměna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V nejtěžším období vážila 127 kilogramů, což byla hmotnost, se kterou se nevešla na sedačku letadla a už vůbec nedopla bezpečnostní pás. Roky létala bez něj, bylo jí trapně požádat o prodloužený. „Nechtěla jsem čelit skutečnosti, jakou nadváhu mám, a požádat o prodloužený pás, bylo by to až moc reálné,“ lhala si Zoe Batchelor do kapsy. Pak se rozhodla s kily zatočit a shodila půlku své váhy, 62 kilo.