Vzpomínáte na zkušenou Jessicu z Prciček? Sledujte, jak dnes vypadá její představitelka

Poznáváte Jessicu z Prciček? Profimedia.cz

Z Lyonne je dnes respektovaná herečka s obsáhlou filmografií, která zahrnuje filmovou i seriálovou tvorbu. V posledních letech je to především úspěšný seriál Orange Is the New Black z prostředí ženské věznice, který ji drží na výsluní.

A ani letošní novinka nezůstala bez pozitivních ohlasů. Je jí seriál Russian Doll, ve kterém Lyonne ztvárnila hlavní roli ženy, která se dostane do jakési časové smyčky, v níž za různých okolností pravidelně umírá a vrací se mezi živé skrz stále to stejné místo, koupelnu své kamarádky.

Partnerem Lyonne je herec, komik, hudebník Fred Armisen. ■