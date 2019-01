Muzikálová zpěvačka a finalistka Hlasu bojuje o účast na Eurovizi touto písní

Andrea Holá - Give Me A Hint Video: archiv A. Holé

Ačkoli je drobné postavy, disponuje hlasem jako zvon. Andrea Holá (22) o sobě dala poprvé vědět v roce 2014, kdy se probojovala do finále hudební soutěže Hlas Česko Slovenska. Následně se zabydlela na českých muzikálových prknech, kde ztvárňuje hned několik rolí, a to například v muzikálu Mýdlový princ nebo Trhák.

Nyní pohledná brunetka slaví další úspěch. Stala se jedním z osmi finalistů, kteří se snaží probojovat do pěvecké soutěže Eurovize. „Oslovil mě skladatel František Valena, zdali bych mu nenazpívala demosnímek k písni Give Me a Hint, kterou napsal a rád by ji poslal producentům do České televize. Píseň je o lásce, ale naštěstí té oboustranné. Moc mě potěšilo, když mi František zavolal, že jsme byli vybráni jako jedni z osmi do národního kola Eurovize, a že jeden z nás pojede reprezentovat Česko do Tel Avivu,“ pochlubila se sympatická Andrea.

V minulém ročníku reprezentoval naši republiku zpěvák Mikolas Josef (23), který díky soutěži zaznamenal velké úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí. Mezi letošními finalisty se vedle Andrey o účast v úspěšné soutěži utká Hana Barbara, Tomáš Boček, Pam Rabbit, Barbara Mochowa, Jakub Ondra, Jára Vymer a Lake Malawi s Albertem Černým.

„Momentálně hledáme tým, což byl vždy můj sen. Být obklopena lidmi, kteří mě znají, a hlavně mi důvěřují a já znám je,“ dozvěděli jsme se dále. Doufám a věřím, že píseň Give Me a Hint u diváků uspěje,“ prozradila Super.cz drobná zpěvačka. Hlasování o finalistech probíhá prostřednictví aplikace Eurovision Song Contest. ■