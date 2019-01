Jiří Pomeje promluvil o svém boji s rakovinou: Dceru už k maturitě asi nedoprovodím!

Jiří Pomeje se léčí s rakovinou. Profimedia.cz

A podle všeho se mu začíná pomalu dařit. Poprvé od chvíle, kdy se mu nemoc vrátila, totiž promluvil do médií. Nové zařízení si nemůže vynachválit, a dokonce začíná i cvičit.

„Dělá mi to tady dobře. Pomalu se zase dávám do formy. Dali mi činky, ať prý posiluju ruce. No jo, jenže jsou kilový,“ svěřil se Pomeje Blesku v Nemocnici Na Pleši, kde se aktuálně léčí s tím, že by klidně cvičil s pětikilovými činkami.

Velkou oporou mu vedle rodiny je také kamarád, producent Pavel Pásek, který mu pobyt v sanatoriu financuje, a také ho pozval i na dovolenou. Tu Pomeje plánuje v Thajsku.

„Myslím, že za dva měsíce by to už šlo. Budeme tam honit baby,“ prozradil herec, který o svém zdravotním stavu prý nechce nic vědět. „Já o tom vůbec nechci přemýšlet. Neptám se, nechci nic vědět. Chci ještě chvilku žít a být se svou dcerou, kterou už k maturitě asi nedoprovodím. A to jsem moc chtěl,“ dodal nakonec. ■