Vondráčková promluvila o premiéře svého filmu, které se nezúčastnila: Režisérka svou nepřítomnou hvězdu brání

Lucie Vondráčková popírá informace o tom, že by její film sledoval prázdný sál. Foto: Jakub Ludvík

V pražské Lucerně se v sobotu uskutečnila premiéra krátkometrážního filmu Beyond Her Lens s Lucií Vondráčkovou v hlavní roli. Zpěvačka se jí bohužel nezúčastnila, protože by musela v Kanadě nechat své dva syny, kteří nemohou bez zabavených pasů cestovat. Film tak sledovali jen rodiče Lucie, která popírá informace o prázdném sále, které se objevily v některých médiích.