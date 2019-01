Má tělo vnadné ženy. V obličeji je ale seriálová kráska stále roztomile dětská

Andrea Daňková jako princezna Pampeliška Video: Lucie Drlínková

Poměrně náročnou aktivitu má za sebou Andrea Daňková. Sympatická herečka a jazzová zpěvačka se totiž stala součástí projektu Once Upon a Dream in Waterland neboli Bylo nebylo ve vodní říši, který má na svědomí fotografka Lucie Drlíková. Ta je známá tím, že své objekty fotí zejména pod vodní hladinou.