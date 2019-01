Krásný doprovod: Ben Stiller na galavečer dorazil s šestnáctiletou dcerou. S manželkou se rozešel

Ben Stiller s šestnáctiletou dcerou Ellou Olivií Profimedia.cz

Kdo z herců vyvede na prestižní sledovanou událost krásnou dceru, nezůstane bez povšimnutí. Přesvědčil se o tom i Ben Stiller (53), kterého na Zlaté glóby doprovodila šestnáctiletá Ella, která neskrývala nadšení nad nominací pro seriál Útěk z vězení v Dannemoře, jehož je Stiller producentem a režisérem. „Je to vzrušující! Jsem na něj tak pyšná!“ svěřila magazínu People.

Příběh, který Stiller zpracoval, vznikl na základě skutečných událostí z roku 2015, kdy z newyorské věznice za pomoci vězeňské krejčové uprchli dva vrahové. „Příběh mě fascinoval, zdá se mi neuvěřitelné, že i dnes může dojít k takovému útěku,“ uvedl Stiller. Vítězství ale nakonec připadlo jiné sérii, rovněž natočené podle skutečnosti - Assassination of Gianni Versace (Atentát na Gianniho Versaceho).

Nebylo to poprvé, co Ella s otcem vyrazila do společnosti. Stiller v květnu 2017 po sedmnácti letech manželství oznámil rozchod s herečkou Christine Taylor, matkou Elly a syna Quinlina, a jelikož se zatím po jeho boku neobjevila žádná nová oficiální partnerka, parťačkou na důležité společenské události mu je nyní právě dcera. ■