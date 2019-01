Oslovil zas herecké legendy? Náš nejtěžší režisér natáčí český Dallas

S Janem Přeučilem a Evou Hruškovou Foto: archiv T. Magnuska

Tomáš Magnusek je u nás asi nejtěžším českým režisérem a filmařem a momentálně i hercem. Čtyřiatřicetiletý filmař samouk šel ale v poslední době do sebe, začal hubnout a pustil se do další práce.

Momentálně natáčí nový seriál. „Je to takový „český Dallas“, pracovní název je Čechovi a bude to sága jedné rodiny s velmi zajímavým příběhem. Diváci budou velmi překvapeni z vývoje a rozuzlení i jednotlivých postav,” prozradil Tomáš Magnusek.

V hlavních rolích diváci uvidí Kateřinu Macháčkovou, Libuši Švormovou, Petra Baťka, Miroslava Mejzlíka, Reginu Rázlovou, Jana Přeučila, Evu Hruškovou, Martina Dejdara a celou řadu dalších herců.

Většinu seriálu, který bude vysílán na pokračování v několika sériích, natáčí ve svých rodných východních Čechách. Zatím především na Viktorce, tedy v secesní vile v Babiččině údolí, kterou zachránil před zkázou. Zadlužil se s celou rodinou, nechal ji zrekonstruovat a vybudoval v ní, kromě malého penzionu, unikátní Herecké muzeum.

„Jezdí sem tisíce lidí, každý měsíc tu máme nějakou osobnost, besedy, akce, vaření. Prostě všechno, co lidi baví. Strašně moc mi s tím pomohl a pomáhá Martin Dejdar, který je stejný nadšenec jako já. Ale ničeho nelitujeme a máme radost, že se daří,” nechal se slyšet režisér, který pro muzeum získal celou řadu artefaktů - od kostýmů, po scénáře i osobní věci umělců.

„Třeba první, kdo nám něco věnoval, byl nedávno zesnulý pan herec Lubomír Kostelka. Byl to kouzelný člověk. Také proto jsem cítil tu povinnost jít mu na pohřeb. Těch lidí, kteří odcházejí, je obrovská škoda. Je to jedna z posledních generací opravdových herců. Taky proto jsem rád. A i trochu na sebe pyšný, že se mi podařilo do mých filmů a seriálů obsadit mnoho opravdových legend,” pochlubil se Magnusek.

Už v roce 2009 natočil svůj první film plný osobností s názvem Pamětnice. Sešlo se v něm na 22 hereckých legend, jako třeba Zita Kabátová, Josef Somr, Lubomír Kostelka, Libuše Švormová či Stanislav Zindulka.

Do seriálu Stopy života se mu dokonce povedlo obsadit Libušku Šafránkovou a Josefa Abrháma. „Jsem pyšný na to a zároveň si toho nesmírně vážím, že mi žádný oslovený herec nikdy neřekl ne! I když by na to samozřejmě měli právo. O to je to pro mě větší potěšení,” raduje se Magnusek. ■