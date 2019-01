Mladá milionářka ukázala prsten s obřím diamantem a rozvířila spekulace o zásnubách. Vezmeme se brzy, tvrdí její partner

Kylie Jenner Profimedia.cz

Scott se již několikrát nechal slyšet, že je žádost o ruku letos na pořadí, doplnil však také, že se bude jednat o něco velmi speciálního. „Vezmeme se brzy,“ svěřil doslova minulý měsíc časopisu Rolling Stone. Na své drahé polovičce nešetří a zahrnuje ji dary v podobě luxusních šperků a automobilů.

Kylie porodila roztomilou dcerku Stormi vloni v únoru a možná nebude váhat ani s dalším potomkem. Poté, co se provalily informace o tom, že její starší sestra Kim Kardashian čeká čtvrtého potomka prostřednictvím náhradní matky, Kylie vyslovila přání, že by opět měla ráda děti nastejno, jako se to podařilo vloni. Ve stejný čas se totiž narodily Stormi, Chicago - dcera Kim a True - dcera Khloé Kardashian. Uvidíme, jestli se sestrám toto kombo opět podaří nebo jestli se dočkáme aspoň nějaké miliónové veselky. ■