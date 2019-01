Nejdojemnější moment na Zlatých glóbech: Rodiče vítězné herečky se stali hvězdami sociálních sítí

Sandra Oh Profimedia.cz

Vyhlašování Zlatých glóbů patří k nejsledovanějším akcím amerického šoubyznysu. Diskutuje se o vítězích i poražených, o šatech, které herečky do společnosti oblékly, o tom, kdo s kým (ne)dorazil i o celkové atmosféře a momentech večera. Názory se množí rychlostí blesku a sociální sítě mají nečekané „hvězdy“. O nejdojemnější okamžik se podle mnoha diváků postarali rodiče herečky Sandry Oh.

Ta večer spolumoderovala a také převzala sošku za nejlepší herecký výkon v dramatickém seriálu (Na mušce). Když po jejím vyhlášení kamera zabrala stůl, u kterého seděli Oh Junsu a jeho žena Jeon Young-nam, diváci byli naměkko. Sandřini rodiče neskrývali velké dojetí a také hrdost, otec vstal, smál se na všechny kolem dokola a tleskal dceři vestoje. Oh jim pak poděkovala a v korejštině vzkázala, že je miluje.

Moment na sociálních sítích sdílelo a komentovalo mnoho lidí: „Sandřini rodiče jsou hvězdami večera“, „Největší cena patří milým rodičům Sandry Oh“ nebo „Nejroztomilejší moment na Zlatých glóbech byl záběr na Sandřiny rodiče“, píší.

Ti se z Koreje již v 60. letech přestěhovali do Kanady, do Ottawy, kde se také Oh narodila.

Pyšní rodiče svou dceru veřejně podporují

Záběr na rodiče Sandry Oh po jejím vyhlášení rezonuje na sociálních sítích