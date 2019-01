Prestižní ocenění si hollywoodský krasavec neodnesl, ale sexy partnerku mu každý záviděl

Bradley Cooper s partnerkou Irinou Shayk Profimedia.cz

O hollywoodském krasavci a ruské modelce se často spekuluje jako o páru, jejichž vztah je mizerný. Na červeném koberci to ale na mizérii nevypadalo. Tiskli se k sobě, špitali si do uší a smáli se na celé kolo. Cooperův režisérský počin Zrodila se hvězda byl nominován v pěti kategoriích, nakonec si odnesl pouze cenu za nejlepší píseň, a to Bradleyho duet Shallow s Lady Gaga.

Zpěvačku, která se při vyhlašování dojala k slzám, doprovodil Cooper i na pódium. Ve filmu ztvárnili milence Jacksona Mainea a Ally. Chemie mezi nimi na plátně byla opravdu velká a herecké výkony natolik přesvědčivé, že si vysloužili nejen přízeň kritiků, ale především diváků, kterých do kin po celém světě proudily davy. ■