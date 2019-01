Šafářová promluvila o své lásce Plekancovi: Co všechno práskla na stále ještě manžela Lucky Vondráčkové?

Lucie Šafářová Foto: Vlastimil Vacek, Právo

„Na Tomáše se jezdím dívat, byla jsem na několika utkaních, dokonce i v Montrealu. Já jsem fanynka Komety, a že hraje i tam, jsem ráda,“ řekla v nedělním magazínu Sport Star Šafářová. Na přestupu do brněnské metropole se prý ale ani náhodou nepodílela.

„Slyšela jsem i názory, že jsem měla v přestupu prsty, ale nebojte, neměla,“ dušovala se. A jaký je Pleky tenista? „Zahráli jsme si spolu a musím říct, že mu to jde celkem dobře. Překvapil mě! Nějaký mix spolu určitě zvládneme,“ chválila svou lásku tenistka, jež letos ukončí svou úspěšnou kariéru.

„Chci si od tenisu odpočinout. Pojedu se sestrou na lyže, chtěla bych zkoušet jiné věci, něco jiného než sport. Těším se na to, že konečně něco nebudu muset, ale budu dělat to, co chci a co mě baví,“ dodala Šafářová, která by jednou chtěla provozovat kavárnu.

„Káva mě baví a chutná. Chodila jsem po světě do malých kavárniček, můj koníček. Pokaždé tam byla super atmosféra. Ráda bych si někdy nějakou otevřela,“ uzavřela tenistka. ■