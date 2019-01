Smutná premiéra nového filmu s Luckou Vondráčkovou: Místo „odříznuté“ hlavní hvězdy dorazili jen její rodiče

Rodiče Lucky Vondráčkové s kameramanem filmu Beyond Her Lens Profimedia.cz

Lucie Vondráčková (38) nemůže kvůli rozvodové válce s Tomášem Plekancem (36) vycestovat z Kanady, takže se premiéra jejího nového filmu Beyond Her Lens musela obejít bez ní. Slavnostní projekce tak dostala trpkou příchuť.

Světová premiéra filmu s Luckou v hlavní roli proběhla v pražské Lucerně. Pravděpodobně šlo o první a poslední příležitost toto dílo vidět, protože fanoušci jej v programech kin hledají marně. Vzhledem k „exkluzivitě“ projekce chybí také jakékoliv recenze či hodnocení. Vondráčková to přitom za svůj předchozí film The Perfect Kiss pořádně schytala a mohla by si napravit hereckou reputaci.

Film inspirovaný osudem válečné fotografky Jany Andert si samozřejmě nenechali ujít rodiče Vondráčkové. Dcera, která je „uvězněná“ v kanadském Montrealu se svými syny, je očividně na plátně dojala. Jiří Vondráček si v kině poplakal a jeho žena Hana Sörrösová byla také naměkko.

Svou chvilku slávy si užili alespoň režisérka Tereza Hirsch a kameraman Lukáš Hausenblas. Takhle si ale světovou premiéru filmu Beyond Her Lens nejspíš nepředstavovali. ■