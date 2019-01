Jasmina Alagič a Rytmus už trénují na miminko: Rodičovskou péči si vyzkouší na tomhle chlupáčovi

Jasmina Alagič a Rytmus si pořídili pejska. Foto: Super.cz/ Instagram J. Alagič

Rodičovské dovednosti si ale budou moci vyzkoušet už v předstihu. Domácnost teď totiž s nimi bude sdílet nový člen rodiny. „Dnes nám začíná další nová kapitola v životě s touto mojí vysněnou Daphne. Od té doby, kdy moje balkánská sestra měla doma toto úžasné plemeno královského pudla, které bylo neuvěřitelným společníkem celé rodiny, jsem si říkala: Bože takového bych si přála,“ rozněžnila se těhotná moderátorka na Instagramu a přidala i fotku pejska, o kterého teď budou s raperem s láskou pečovat. „Těším se, až ji bude Paťko venčit,“ dodala radostně Jasmina.

Zároveň všem také připomněla, že nestojí o žádnou kritiku. „Protože už trošku vím, jak to chodí, před tím než začnete soudit, proč jsme kupovali z chovné stanice a nevzali z útulku, rovnou se na to vykašlete. Každý ať si dělá, jak to cítí. Nepochybuji o tom, že útulkáči jsou výborný společníci. Sama jsem chodila venčit ještě v době, kdy nebyly sociální sítě a obrovskou poklonu si zaslouží každý, kdo si odtamtud pejska vezme, my se však rozhodli takto,“ doplnila sympatická brunetka. ■